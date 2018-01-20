Турция не выдала визу футболисту «Балтики»
Нападающий «Балтики» Сенин Себаи вынужден отсутствовать на сборе команды в Турции, так как власти страны отказали ему в визе.
Об этом сообщает «Матч ТВ».
24-летний ивуариец находится в чёрном списке на посещение Турции. В настоящий момент форвард тренируется по индивидуальной программе.
Себаи является одним из лучших игроков Футбольной национальной лиги (ФНЛ) по системе гол + пас (7+6).
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