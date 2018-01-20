Российский боксёр Липинец проведёт бой с американцем Гарсией 10 марта

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Бой между чемпионом мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) россиянином Сергеем Липинцом и американцем Мигелем Анхелем Гарсией перенесён на 10 марта.

Об этом сообщает Boxingscene.com.

Изначально поединок был назначен на 10 февраля. Однако 18 января стало известно, что Липинец получил травму правой руки. Отмечалось, что россиянину потребуется до четырёх недель на восстановление.

Ранее президент UFC подтвердил, что бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном будет титульным.

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