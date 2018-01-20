Фигурист Алиев: с детства беру пример с Фернандеса

Обладатель серебряной медали чемпионата Европы 2018 года по фигурному катанию в одиночном разряде Дмитрий Алиев поделился мнением об испанце Хавьере Фернандесе, который стал победителем турнира.

«Хавьер был для меня примером, когда я был маленьким и ходил пешком под стол», — приводит слова Алиева «Р-Спорт».

Российский спортсмен отметил, что 12 чемпионатов Европы в исполнении Фернандеса заслуживают уважения.

ЧЕ по фигурному катанию проходит в Москве с 17 по 20 января. Бронзовым призёром в одиночном мужском катании также стал представитель России — Михаил Коляда.

Ранее Колобков поздравил Алиева с серебряной наградой ЧЕ по фигурному катанию.