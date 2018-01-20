Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола заявил, что зарплата Санчеса нарушила бы стабильность в команде

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал отказ от трансфера нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса.

«Если бы «Манчестер Сити» приобрёл Санчеса, это бы навредило стабильности клуба. Мы стараемся быть стабильными с зарплатой игроков», — приводит слова Гвардиолы The Telegraph.

Специалист отметил, что никогда не оказывал давления на руководство клуба, если оно считало возможный трансфер слишком дорогим.

«Принимаю решение клуба и начинаю работать над новым вариантом», — добавил Гвардиола, заявив, что летом «Манчестер Сити» намерен приобрести трёх или четырёх игроков.

«Горожане» долгое время интересовались Санчесом, однако тот, согласно последней информации, в ближайшее время должен присоединиться к «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Санчес попрощался с партнёрами по команде.