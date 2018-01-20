Футболист «Арсенала» Санчес попрощался с партнёрами по команде

Нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес попрощался с партнёрами по команде и готов перейти в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Daily Mail, чилиец станет игроком манкунианского клуба в течение 48 часов.

Полузащитник МЮ Генрих Мхитарян, который должен стать частью сделки между командами, согласился на переход в «Арсенал» и договорился с его руководством о контракте.

Футболисты провели по 22 матча за свои команды в нынешнем сезоне. Санчес забил восемь голов и сделал три результативные передачи, у Мхитаряна — два мяча и пять пасов.

Ранее сообщалось, что ветеран МЮ завершит карьеру и войдёт в тренерский штаб команды.