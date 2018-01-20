«Рома» продаст двоих футболистов в «Челси»

Итальянская «Рома» готова продать нападающего Эдина Джеко и защитника Эмерсона дос Сантоса в лондонский «Челси».

Как сообщает Football Italia, римляне намерены выручить с обоих трансферов в общей сложности €50 млн и €10 млн в качестве бонусов.

Отмечается, что Джеко, ранее выступавший за «Манчестер Сити», уже дал согласие на возвращение в Англию.

Ранее сообщалось, что Тотти сыграет на Кубке легенд — 2018 в Москве.