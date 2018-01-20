Результативность российских спортсменов намерены повысить с помощью персонального меню

В ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» разработана уникальная система диагностики, на основе которой появилась возможность создавать индивидуальные рационы для каждого отдельного спортсмена с учётом особенностей его организма, физической нагрузки и вида спортивной деятельности.

Отмечается, что метод основан на определении персональных энерготрат, анализе антропометрических данных и показателей состава тела, клинических и биохимических показателей крови, гормонального статуса, генетических предрасположенностей организма, а также пищевых предпочтениях спортсмена. Об этом RT сообщил директор «ФИЦ питания и биотехнологии» Дмитрий Никитюк.

«В ходе проводимых исследований выяснилось, что «индивидуальное меню» не только благоприятно сказывается на здоровье спортсмена, но и существенно влияет на его результативность, в том числе повышает выносливость, физическую силу и когнитивные способности», — сообщил Никитюк.

По его словам, до сих пор персонализированный подход в питании профессиональных спортсменов, основанный на его индивидуальных особенностях, применялся только в единичных «элитных» случаях.

В настоящее время исследования продолжаются, расширяется круг спортивных дисциплин, и к концу года ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» совместно с Федеральным медико-биологическим агентством и Министерством спорта планируют выпустить официальные рекомендации для спортивных федераций, участвующих в проводимом исследовании.

Систему, разработанную центром питания, в настоящее время тестируют различные спортивные федерации. В начале этого года её апробируют на российских единоборцах и фигуристах.