Голы Дадонова и Баркова помогли «Флориде» обыграть «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ
Встреча завершилась со счётом 4:3, решающая шайба была заброшена в овертайме усилиями Аарона Экблада.
Российские хоккеисты «Флориды» Евгений Дадонов и Александр Барков отметились по одному забитому голу. Барков также сделал две результативные передачи.
В настоящий момент команда победителей занимает 12-е место в Восточной конференции, «Вегас» лидирует в Западной.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» уступил «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ.