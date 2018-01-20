Голы Дадонова и Баркова помогли «Флориде» обыграть «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ

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«Флорида Пантерс» вырвал победу у «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:3, решающая шайба была заброшена в овертайме усилиями Аарона Экблада.

Российские хоккеисты «Флориды» Евгений Дадонов и Александр Барков отметились по одному забитому голу. Барков также сделал две результативные передачи.

В настоящий момент команда победителей занимает 12-е место в Восточной конференции, «Вегас» лидирует в Западной.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» уступил «Монреалю» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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