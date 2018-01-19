Тарасова считает, что Алиев и Коляда должны выступать на Олимпиаде в Пхёнчхане

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Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что Дмитрий Алиев и Михаил Коляда должны представлять Россию на зимних Олимпийских играх 2018 года.

«На Олимпиаду у нас две путёвки, ехать должны те, кто здесь второй и третий. Кто ещё? У нас после чемпионата России есть второй отбор — на чемпионате Европы. Разве у кого-то есть вопросы по этому поводу? Мне кажется, никаких вопросов быть не может», — приводит слова Тарасовой «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что Алиев завоевал серебро, а Коляда — бронзу чемпионата Европы по фигурному катанию, проходящего в Москве.

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