«Фейеноорд» объявил о возвращении ван Перси

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Роттердамский «Фейеноорд» объявил о возвращении в клуб нападающего Робина ван Перси.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 34-летним игроком будет подписано 22 января.

Ван Перси начал свою профессиональную карьеру в «Фейеноорде» в 2002 году, после чего в течение восьми лет выступал за лондонский «Арсенал». На его счету также по три сезона в «Манчестер Юнайтед» и турецком «Фенербахче».

В составе сборной Нидерландов он завоевал серебро чемпионата мира 2010 года и бронзу мундиаля 2014 года.

Ранее сообщалось, что футболист «Шальке» Леон Горецка продолжит карьеру в мюнхенской «Баварии».

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