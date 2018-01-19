Агент Мусы: переговоров между ЦСКА и «Лестером» не было, но всё возможно

Агент Тони Харрис, представляющий интересы нападающего «Лестер Сити» Ахмеда Мусы, прокомментировал информацию о возможном возвращении футболиста в московский ЦСКА.

«Муса — игрок топ-уровня, которому просто-напросто не дали шанса проявить себя. И только руководство «Лестера» может объяснить почему. Ему нужно играть в футбол, и мы ищем решения для этого. На данный момент переговоров между ЦСКА и «Лестером» не было, но всё возможно. Это всё, что я могу сказать на данный момент», — приводит слова Харриса «Чемпионат».

Ранее главный тренер сборной Нигерии заявил, что Муса возвращается в ЦСКА.