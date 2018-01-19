Шипулин: в плане подготовки всё идёт по плану

Россиянин Антон Шипулин прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на 10 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

«На лёжке мне повезло — я лёг на первую установку, поскольку увидел, что там меньше колеблются флажки. Но ошибка в стрельбе стоя случилась не из-за ветра, а из-за погрешностей в моей собственной стрельбе», — приводит слова Шипулина «Р-Спорт».

Он отметил, что чувствовал себя лучше, чем в предыдущих гонках на этапе КМ в Рупольдинге.

«Идеальной формы пока нет, но я и не уверен, что она нужна мне на текущем этапе. В плане подготовки всё идёт по плану, я вполне удовлетворён своим физическим состоянием», — добавил биатлонист.

Ранее сообщалось, что Шипулин занял четвёртое место на этапе КМ по биатлону в Антхольце.