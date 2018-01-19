Трефилов: я приложу все усилия, чтобы дисквалифицированные спортсменки не бросили гандбол

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал решение Европейской гандбольной федерации (ЕГФ) лишить молодёжную команду серебряных медалей чемпионата Европы 2017 года.

«Я считаю, что это очень строгое наказание. Я надеюсь, что у девушек хватит сил, энергии, терпения, чтобы не бросить гандбол и ни в коем случае не уйти в сторону. Я приложу все усилия, чтобы все они остались на плаву и не бросили гандбол. Я поговорю с ними. Конечно, они очень переживают, нервничают. Я буду стараться, чтобы они не потерялись», — приводит слова Трефилова «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что ЕГФ лишила женскую молодёжную сборную России серебряных наград ЧЕ-2017 из-за положительных допинг-проб Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной.