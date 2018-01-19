Трефилов: я приложу все усилия, чтобы дисквалифицированные спортсменки не бросили гандбол
«Я считаю, что это очень строгое наказание. Я надеюсь, что у девушек хватит сил, энергии, терпения, чтобы не бросить гандбол и ни в коем случае не уйти в сторону. Я приложу все усилия, чтобы все они остались на плаву и не бросили гандбол. Я поговорю с ними. Конечно, они очень переживают, нервничают. Я буду стараться, чтобы они не потерялись», — приводит слова Трефилова «Р-Спорт».
Ранее стало известно, что ЕГФ лишила женскую молодёжную сборную России серебряных наград ЧЕ-2017 из-за положительных допинг-проб Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной.