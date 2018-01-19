Полузащитник «Баварии» признан лучшим игроком Германии в 2017 году

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Немецкий футбольный союз (DFB) объявил, что полузащитник мюнхенской «Баварии» Джошуа Киммих признан лучшим игроком Германии по итогам 2017 года.

Как сообщает пресс-служба DFB, по итогам голосования, в котором принял участие 52 761 человек, Киммих набрал 45,3% голосов. Второе место занял полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер — 37,8%, а замкнул тройку призёров вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген — 4,7%.

В прошлом сезоне Киммих принял участие в 27 матчах немецкой Бундеслиги и стал автором шести голов. В его активе также шесть игр и один гол за сборную Германии.

Ранее сообщалось, что футболист «Шальке» Леон Горецка продолжит карьеру в мюнхенской «Баварии».

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