Мутко заявил, что порядка тысячи спортивных мероприятий пройдёт в России в 2018 году

Вице-премьер России Виталий Мутко сообщил, сколько спортивных мероприятий намечено в России на 2018 год.

«Около 1000 спортивных мероприятий пройдёт в России в 2018 году. Мы заглянули в перспективу — в 2020—2023 годы. Одобрена повестка на следующий год, когда у нас пройдёт чемпионат мира по боксу», — сказал Мутко.

ЧМ по боксу пройдёт в Сочи в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Мутко возглавит оргкомитет по подготовке Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО).