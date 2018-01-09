Мутко получил новую должность
Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко получил новую должность.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Мутко главой оргкомитета по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), сообщает Lenta.
В оргкомитет, помимо Мутко, также войдут замминистра культуры Алла Манилова, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Ростуризма Олег Сафонов и другие представители ведомств и структур России.
Очередная сессия ЮНВТО пройдёт в Санкт-Петербурге в 2019 году.
Ранее Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018 по футболу.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.