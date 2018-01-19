Надаль вышел в четвёртый круг Australian Open

Испанец Рафаэль Надаль вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Первая ракетка мира в трёх сетах обыграл боснийца Дамира Джумхура со счётом 6:1, 6:3, 6:1. Матч продолжался 1 час 48 минут.

За выход в четвертьфинал турнира Надаль поспорит с представителем Аргентины Диего Шварцманом.

Ранее российский теннисист Андрей Рублёв уступил Григору Димитрову в матче третьего круга Australian Open.