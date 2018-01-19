Российский теннисист Рублёв уступил Димитрову в матче третьего круга Australian Open

Россиянин Андрей Рублёв не смог преодолеть барьер третьего раунда Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Рублёв проиграл в четырёх сетах третьему сеяному болгарину Григору Димитрову со счётом 3:6, 6:4, 4:6, 4:6.

За выход в четвертьфинал Australian Open Димитров поспорит с победителем матча Ник Кирьос (Австралия) — Жо-Вильфрид Цонга (Франция).

Ранее Екатерина Макарова и Елена Веснина прошли в третий круг Australian Open в парном разряде.