ФИФА пожелала скорейшего выздоровления Джикии

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала запись в поддержку травмированного защитника московского «Спартака» и сборной России по футболу Георгия Джикии.

«Желаем Джикии скорейшего выздоровления!» — сообщает официальный русскоязычный Twitter ФИФА.

Желаем защитнику сборной России🇷🇺и "Спартака" Георгию Джикии скорейшего выздоровления!✊ pic.twitter.com/vWVVI3YUL2 — Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 19 января 2018 г.

Джикия получил травму в контрольном матче «Спартака» против китайского «Шанхай СИПГ». Врачи диагностировали разрыв крестообразных связок колена, из-за чего футболист рискует пропустить чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал своё мнение по поводу травмы Джикии.