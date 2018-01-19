ФИФА пожелала скорейшего выздоровления Джикии

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Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала запись в поддержку травмированного защитника московского «Спартака» и сборной России по футболу Георгия Джикии.

«Желаем Джикии скорейшего выздоровления!» — сообщает официальный русскоязычный Twitter ФИФА.

Джикия получил травму в контрольном матче «Спартака» против китайского «Шанхай СИПГ». Врачи диагностировали разрыв крестообразных связок колена, из-за чего футболист рискует пропустить чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал своё мнение по поводу травмы Джикии.

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