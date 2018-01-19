«Коламбус» одолел «Даллас» в матче НХЛ, Радулов забил гол, на счету Панарина — победный буллит

«Коламбус Блю Джекетс» дома победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Коламбуса» отличился Джордан Шрёдер (13-я минута).

За «Даллас» гол забил Александр Радулов (58-я минута).

В серии буллитов единственный и победный бросок реализовал Артемий Панарин. Радулов свою попытку не использовал.

В другом матче дня «Сент-Луис Блюз» добыл победу над клубом «Оттава Сенаторз» — 4:1, россиянин Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал домашнюю победу над «Баффало Сэйбрз».