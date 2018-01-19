«Коламбус» одолел «Даллас» в матче НХЛ, Радулов забил гол, на счету Панарина — победный буллит
Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В основное время в составе «Коламбуса» отличился Джордан Шрёдер (13-я минута).
За «Даллас» гол забил Александр Радулов (58-я минута).
В серии буллитов единственный и победный бросок реализовал Артемий Панарин. Радулов свою попытку не использовал.
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В другом матче дня «Сент-Луис Блюз» добыл победу над клубом «Оттава Сенаторз» — 4:1, россиянин Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой.
Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал домашнюю победу над «Баффало Сэйбрз».