«Рейнджерс» одержал победу над «Баффало» в матче НХЛ, Бучневич набрал два очка

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал домашнюю победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе «Рейнджерс» дублем отличился Рик Нэш (2-я и 47-я минуты), ещё по голу забили Джей Ти Миллер (29) и Павел Бучневич (57). На счету россиянина также одна голевая передача.

За «Баффало» шайбы забросили Кайл Окпосо (19), Джастин Фолк (38) и Расмус Ристолайнен (55).

Это поражение стало для «Баффало» шестым в последних семи матчах.

В других матчах дня «Бостон Брюинз» одержал гостевую победу над «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 5:2, «Колорадо Эвеланш» переиграл «Сан-Хосе Шаркс» — 4:3.

Ранее сообщалось, что гол и передача Евгения Малкина помогли «Питтсбург Пингвинз» победить «Лос-Анджелес Кингз».