Гол Орлова и пас Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ против «Нью-Джерси»
Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу хозяев.
В составе «Нью-Джерси» шайбы забросили Дрю Стэффорд (9-я минута), Энди Грин (24) Майлз Вуд (31) и Тейлор Холл (61).
За «Вашингтон» дубль оформил Бретт Коннолли (13, 57), ещё один гол на счету Дмитрия Орлова (32). Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился голевой передачей.
Orlov responds! #CapsDevils#ALLCAPSpic.twitter.com/CXbLyJlZWV— Washington Capitals (@Capitals) 19 января 2018 г.
В другом матче дня «Вегас Голден Найтс» переиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4:1.
Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал домашнюю победу над «Баффало Сэйбрз».