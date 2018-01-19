Гол Орлова и пас Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ против «Нью-Джерси»

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«Нью-Джерси Дэвилз» дома вырвал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3 в пользу хозяев.

В составе «Нью-Джерси» шайбы забросили Дрю Стэффорд (9-я минута), Энди Грин (24) Майлз Вуд (31) и Тейлор Холл (61).

За «Вашингтон» дубль оформил Бретт Коннолли (13, 57), ещё один гол на счету Дмитрия Орлова (32). Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отметился голевой передачей. 

В другом матче дня «Вегас Голден Найтс» переиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4:1.

Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал домашнюю победу над «Баффало Сэйбрз». 

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