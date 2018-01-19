Мяч Асенсио принёс «Реалу» победу над «Леганесом» в матче Кубка Испании по футболу

В первом четвертьфинальном матче Кубка Испании по футболу «Реал» на выезде обыграл «Леганес» со счётом 1:0.

Автором единственного в поединке мяча стал полузащитник Марко Асенсио, отличившийся на 89-й минуте.

Ответный поединок команд состоится в среду, 24 января, в Мадриде. Победитель по сумме двух матчей выйдет в полуфинал турнира.

Ранее сообщалось, что «Барселона» проиграла «Эспаньолу» в матче Кубка Испании по футболу.