«Барселона» уступила «Эспаньолу» в первом матче четвертьфинала Кубка Испании, Месси не забил пенальти
«Эспаньол» дома выиграл у «Барселоны» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании по футболу.
Встреча завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол в матче на счету Оскара Мелендо (88-я минута).
На 62-й минуте форвард «Барселоны» Лионель Месси не реализовал пенальти.
Ответный матч 1/4 финала Кубка Испании между этими командами состоится 25 января на поле «Барселоны».
Ранее сообщалось, что полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс попал в сферу интересов французского «Пари Сен-Жермена».
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