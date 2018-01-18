«Барселона» уступила «Эспаньолу» в первом матче четвертьфинала Кубка Испании, Месси не забил пенальти

«Эспаньол» дома выиграл у «Барселоны» в первом матче 1/4 финала Кубка Испании по футболу.

Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на счету Оскара Мелендо (88-я минута).



На 62-й минуте форвард «Барселоны» Лионель Месси не реализовал пенальти.

Ответный матч 1/4 финала Кубка Испании между этими командами состоится 25 января на поле «Барселоны».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс попал в сферу интересов французского «Пари Сен-Жермена».