Тренер российских фигуристов: ребят постоянно проверяли на допинг, они чисты

Тренер по фигурному катанию Нина Мозер, работающая с несколькими российскими парами, претендующими на участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, рассказала, что её подопечные регулярно проходят допинг-контроль.

«Впереди Олимпиада, надо работать, а там как бог даст. Наших ребят постоянно проверяли, о чём спортсмены не раз мне сообщали, а один раз ребята из-за этого чуть не опоздали на самолёт. Вот поэтому мы не задумываемся о 28 января, потому что знаем: мы чистые», — приводит слова Мозер ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли чемпионат Европы в Москве в парном катании.