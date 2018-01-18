Российские спортсмены сдали почти 2,5 тысячи допинг-проб перед Олимпиадой-2018

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Российские атлеты, выступающие в зимних видах спорта, сдали 2492 допинг-пробы в период с апреля по декабрь 2017 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

За указанный период времени национальные антидопинговые организации и международные федерации зимних видов спорта взяли более 14 тыс. допинг-проб у примерно 6 тыс. спортсменов из 61 страны.

Отмечается, что в связи с допинговым скандалом в российском спорте в ноябре и декабре 2017 года отечественные атлеты сдали в два раза больше проб, нежели представители любой другой страны.

Ранее сообщалось, что главы антидопинговых агентств 19 стран призвали МОК опубликовать критерии допуска российских спортсменов к зимним Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

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Допинг Олимпийские игры 2018
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