Российские спортсмены сдали почти 2,5 тысячи допинг-проб перед Олимпиадой-2018
Об этом сообщается на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
За указанный период времени национальные антидопинговые организации и международные федерации зимних видов спорта взяли более 14 тыс. допинг-проб у примерно 6 тыс. спортсменов из 61 страны.
Отмечается, что в связи с допинговым скандалом в российском спорте в ноябре и декабре 2017 года отечественные атлеты сдали в два раза больше проб, нежели представители любой другой страны.
Ранее сообщалось, что главы антидопинговых агентств 19 стран призвали МОК опубликовать критерии допуска российских спортсменов к зимним Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.