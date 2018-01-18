«Ростов» объявил о подписании контракта с защитником сборной Исландии по футболу Сигурдссоном

Клуб Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Ростов» подписал полноценный контракт с 31-летним защитником сборной Исландии по футболу Рагнаром Сигурдссоном.

Об этом сообщает официальный сайт коллектива.

Условия, на которых футболист, ранее принадлежавший английскому «Фулхэму», пополнил состав дончан, не уточняются.

Первую половину сезона-2017/18 Сигурдссон на правах аренды отыграл в составе российского «Рубина», приняв участие в 12 матчах чемпионата РФПЛ.

Ранее сообщалось, что защитник «Рубина» Мориц Бауэр перешёл в английский «Сток Сити».