Футболист «Рубина» продолжит карьеру в АПЛ

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Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Сток Сити» объявил о переходе защитника казанского «Рубина» Морица Бауэра.

Контракт с 25-летним австрийцем рассчитан на 4,5 года. Сумма сделки не разглашается.

В «Рубин» Бауэр перешёл в 2016 году из швейцарского «Грассхоппера». В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Ранее сообщалось, что младший брат дисквалифицированного футболиста ЦСКА Романа Ерёменко прибыл на просмотр в «Спартак».

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