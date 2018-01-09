Футболист «Рубина» продолжит карьеру в АПЛ

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Сток Сити» объявил о переходе защитника казанского «Рубина» Морица Бауэра.

Контракт с 25-летним австрийцем рассчитан на 4,5 года. Сумма сделки не разглашается.

🖊️ #SCFC have signed Austrian international Moritz Bauer from Rubin Khazan for an undisclosed fee.#WelcomeMoritz 🔴⚪️ pic.twitter.com/uOka5I5655 — Stoke City FC (@stokecity) 9 января 2018 г.

В «Рубин» Бауэр перешёл в 2016 году из швейцарского «Грассхоппера». В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

Ранее сообщалось, что младший брат дисквалифицированного футболиста ЦСКА Романа Ерёменко прибыл на просмотр в «Спартак».