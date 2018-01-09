Младший брат дисквалифицированного футболиста ЦСКА Ерёменко прибыл на просмотр в «Спартак»

Полузащитник швейцарского «Базеля» Сергей Ерёменко прибыл на просмотр в московский «Спартак».

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что «Спартак» сейчас находится в Дубае на первом зимнем тренировочном сборе, который продлится до 22 января.

19-летний Еременко имеет двойное гражданство — Финляндии и России. В 2014 году он дебютировал в профессиональном футболе в составе финского «Яро». С 2006 года выступает за «Базель».

Сергей — брат футболистов Алексея и Романа Ерёменко, известных своими выступлениям за «Сатурн» и ЦСКА соответственно. Роман в настоящее время отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, а Алексей в 2006 году начал тренерскую карьеру в Финляндии.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проведёт новый раунд переговоров с «Сантосом» по трансферу Вериссимо.