Младший брат дисквалифицированного футболиста ЦСКА Ерёменко прибыл на просмотр в «Спартак»
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что «Спартак» сейчас находится в Дубае на первом зимнем тренировочном сборе, который продлится до 22 января.
19-летний Еременко имеет двойное гражданство — Финляндии и России. В 2014 году он дебютировал в профессиональном футболе в составе финского «Яро». С 2006 года выступает за «Базель».
Сергей — брат футболистов Алексея и Романа Ерёменко, известных своими выступлениям за «Сатурн» и ЦСКА соответственно. Роман в настоящее время отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, а Алексей в 2006 году начал тренерскую карьеру в Финляндии.
Ранее сообщалось, что «Спартак» проведёт новый раунд переговоров с «Сантосом» по трансферу Вериссимо.