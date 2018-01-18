Загитова показала второй результат в короткой программе за всю историю фигурного катания

Российская спортсменка Алина Загитова установила личный рекорд, набрав 80,27 балла за прокат короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве.

Кроме того, данный результат является вторым в истории фигурного катания вообще. Более высокую оценку за короткую программу получала только Евгения Медведева, выступление которой на командном чемпионате мира 2017 года судьи оценили в 80,85 балла.

Ранее сообщалось, что Загитова выиграла короткую программу на ЧЕ по фигурному катанию, опередив Медведеву.