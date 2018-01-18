Юрлова первой из российских биатлонисток попала в десятку сильнейших в личной гонке КМ в сезоне-2017/18

Короткая ссылка
Шестое место Екатерины Юрловой-Перхт в спринтерской гонке на 7,5 км на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце стало лучшим результатом российских спортсменок в личных стартах сезона-2017/18.

На предыдущих этапах Кубка мира ни одной представительнице женской сборной России не удавалось войти хотя бы в десятку сильнейших в личных гонках.

Ранее сообщалось, что норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Антхольце.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Биатлон Зимние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119