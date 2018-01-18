Устюгов не выступит на этапе КМ в Словении

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) огласила список участников девятого этапа Кубка мира в словенской Планице.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

В него не попал Сергей Устюгов, который получил травму спины в результате падения во время «Тур де Ски».

Состав мужской сборной России выглядит следующим образом: Антон Гафаров, Иван Кириллов, Андрей Краснов, Александр Панжинский, Глеб Ретивых, Алексей Виценко, Андрей Ларьков, Андрей Собакарёв, Сергей Турышев, Дмитрий Япаров.

Этап Кубка мира в Словении пройдёт 20 и 21 января.

Ранее сообщалось, что Устюгов полностью восстановился после травмы спины.