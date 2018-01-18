Роналду остался вне заявки «Реала» на матч Кубка Испании

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан принял решение не включать в заявку нападающего Криштиану Роналду на матч четвертьфинала Кубка Испании с «Леганесом».

Полный список спортсменов, вызванных на игру, приводится в официальном Twitter клуба.

В него попали 19 футболистов, в число которых не вошёл португальский бомбардир команды.

«Реал» провёл четыре матча в Кубке Испании нынешнего сезона, однако Роналду не принял участия ни в одном из них.

Ранее сообщалось, что большинство фанатов «Реала» проголосовали за уход Роналду.