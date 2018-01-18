Роналду остался вне заявки «Реала» на матч Кубка Испании
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан принял решение не включать в заявку нападающего Криштиану Роналду на матч четвертьфинала Кубка Испании с «Леганесом».
Полный список спортсменов, вызванных на игру, приводится в официальном Twitter клуба.
В него попали 19 футболистов, в число которых не вошёл португальский бомбардир команды.
📋 ¡Estos son los 19 convocados para el encuentro contra el @CDLeganes! 👇#RMMovistar | #RMCopapic.twitter.com/ne8covEerS— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 18 января 2018 г.
«Реал» провёл четыре матча в Кубке Испании нынешнего сезона, однако Роналду не принял участия ни в одном из них.
Ранее сообщалось, что большинство фанатов «Реала» проголосовали за уход Роналду.
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