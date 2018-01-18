СМИ: Большинство фанатов «Реала» проголосовали за уход Роналду

Большинство болельщиков мадридского «Реала» проголосовали за то, чтобы португальский нападающий Криштиану Роналду покинул команду.

Как сообщает издание AS, проводившее опрос, 67,5% респондентов проголосовали за то, чтобы 32-летний португальский форвард покинул клуб.

Португалец Роналду выступает за «Реал» с 2009 года, он является четырёхкратным победителем Лиги чемпионов и пятикратным обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что «Реал» разрешил Роналду искать новый клуб.