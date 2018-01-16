СМИ: «Реал» разрешил Роналду искать новый клуб

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Руководство мадридского «Реала» разрешило агенту Хорхе Мендешу вести переговоры о переходе португальского форварда Криштиану Роналду в другой клуб.

Как сообщает Record, президент «Реала» Флорентино Перес провёл встречу с Мендешем, в ходе которой заявил, что готов отпустить Роналду и ждёт предложений от клубов.

Роналду выступает за «Реал» с 2009 года.

Ранее сообщалось, что Роналду сказал одноклубникам о своём желании перейти в «Манчестер Юнайтед».

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