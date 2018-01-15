СМИ: Роналду сказал одноклубникам, что хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду решил сменить клуб.

Как сообщает AS, португалец рассказал об этом некоторым партнёрам по «Реалу». По информации издания, приоритетным для него вариантом является возвращение в «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что Роналду чувствует себя обманутым, поскольку президент «Реала» Флорентино Перес не выполнил своё обещание улучшить финансовые условия контракта 32-летнего форварда.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов включить Роналду в сделку по Неймару.