СМИ: «Реал» готов включить Роналду в сделку по Неймару

Руководство мадридского «Реала» намерено приобрести нападающего ПСЖ Неймара в ближайшее летнее трансферное окно.

Как сообщает Cadena Ser, президент королевского клуба Флорентино Перес готов включить в сделку форварда Криштиану Роналду, которого желают видеть во Франции.

Португалец выступает за «Реал» с 2009 года, он является четырёхкратным победителем Лиги чемпионов и пятикратным обладателем «Золотого мяча».

Неймар, летом 2017 года перейдя из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн, стал самым дорогим игроком в истории футбола.

Ранее сообщалось, что «Реал» готов заплатить ПСЖ €400 млн за Неймара.