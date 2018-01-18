Сироткин поблагодарил болельщиков за поддержку

Российский гонщик Сергей Сироткин, на днях подписавший контракт с британской командой «Уильямс» поблагодарил своих болельщиков за поддержку.

«Друзья, большое спасибо всем за поздравления. Без вашей поддержки все это было бы невозможно. Мне очень приятно осознавать, что у меня за спиной есть люди, которые готовы поддержать в любую минуту. Российские болельщики — самые лучшие в мире! Обещаю, что сделаю все возможное, чтобы у нас было как можно больше поводов для радости», — написал Сироткин в своём Instagram.

Публикация от Sergey Sirotkin (@sergeysirotkin_official) Янв 17, 2018 at 10:58 PST

Ранее сообщалось, что Сироткин в следующем сезоне будет выступать за «Уильямс».