Сироткин поблагодарил болельщиков за поддержку

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Российский гонщик Сергей Сироткин, на днях подписавший контракт с британской командой «Уильямс» поблагодарил своих болельщиков за поддержку.

«Друзья, большое спасибо всем за поздравления. Без вашей поддержки все это было бы невозможно. Мне очень приятно осознавать, что у меня за спиной есть люди, которые готовы поддержать в любую минуту. Российские болельщики — самые лучшие в мире! Обещаю, что сделаю все возможное, чтобы у нас было как можно больше поводов для радости», — написал Сироткин в своём Instagram.

Ранее сообщалось, что Сироткин в следующем сезоне будет выступать за «Уильямс».

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