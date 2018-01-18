Пике продлил контракт с «Барселоной», сумма отступных составит €500 млн

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Каталонская «Барселона» объявила о подписании нового соглашения с испанским защитником Жераром Пике.

Как передаёт пресс-служба клуба, новый контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. Сумма отступных за 30-летнего защитника составит €500 млн.

Пике, являющийся воспитанником «Барселоны», провёл за команду 422 матча и записал в свой актив 37 голов.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов заплатить €200 млн за футболиста «Барселоны».

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