Пике продлил контракт с «Барселоной», сумма отступных составит €500 млн

Каталонская «Барселона» объявила о подписании нового соглашения с испанским защитником Жераром Пике.

Как передаёт пресс-служба клуба, новый контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. Сумма отступных за 30-летнего защитника составит €500 млн.

Пике, являющийся воспитанником «Барселоны», провёл за команду 422 матча и записал в свой актив 37 голов.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов заплатить €200 млн за футболиста «Барселоны».