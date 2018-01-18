WADA: ответственность за обеспечение допинг-контроля атлетов из КНДР на ОИ-2018 несут международные федерации

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что международные федерации по зимним видам спорта несут ответственность за соблюдение антидопинговых правил северокорейскими участниками Олимпийских игр 2018 года.

«Национальная антидопинговая организация Северной Кореи и соответствующие международные федерации по зимним олимпийским видам спорта несут ответственность за обеспечение допинг-контроля северокорейских спортсменов, которые смогут участвовать в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы WADA.

Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что атлеты из КНДР выступят в четырёх видах спорта на ОИ-2018.