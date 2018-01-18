Представители более 130 стран примут участие в международном боксёрском форуме в Сочи

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал, что в международном боксёрском форуме, который пройдёт с 1 по 4 февраля в Сочи, примут участие представители более 130 стран.

«Более 130 стран примут участие в международном боксёрском форуме. Они уже подтвердили, что приедут в Сочи, для них подготовлены визы. Это будет масштабное мероприятие в области бокса. Приоритетным для нас является олимпийский бокс», — сообщил Кремлёв в интервью RT.

Ранее Кремлёв рассказал о главных задачах форума.

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