Представители более 130 стран примут участие в международном боксёрском форуме в Сочи
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал, что в международном боксёрском форуме, который пройдёт с 1 по 4 февраля в Сочи, примут участие представители более 130 стран.
«Более 130 стран примут участие в международном боксёрском форуме. Они уже подтвердили, что приедут в Сочи, для них подготовлены визы. Это будет масштабное мероприятие в области бокса. Приоритетным для нас является олимпийский бокс», — сообщил Кремлёв в интервью RT.
Ранее Кремлёв рассказал о главных задачах форума.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.