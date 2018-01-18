Представители более 130 стран примут участие в международном боксёрском форуме в Сочи

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал, что в международном боксёрском форуме, который пройдёт с 1 по 4 февраля в Сочи, примут участие представители более 130 стран.