Кремлёв рассказал о главных задачах международного боксёрского форума в Сочи

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал RT о главных задачах международного боксёрского форума в Сочи.

«Форум ставит перед собой задачу собрать представителей крупнейших боксёрских организаций для обсуждения главных вопросов спорта. Промоутеры со всего мира получат возможность пообщаться, обменяться опытом и мнениями, договориться о сотрудничестве. Спортсмены смогут задать вопросы президентам организаций», — заявил Кремлёв RT.

Ранее Кремлёв сообщил, что в Москве будет открыт международный Зал славы бокса.

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