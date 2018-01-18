Кремлёв рассказал о главных задачах международного боксёрского форума в Сочи

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв рассказал RT о главных задачах международного боксёрского форума в Сочи.

«Форум ставит перед собой задачу собрать представителей крупнейших боксёрских организаций для обсуждения главных вопросов спорта. Промоутеры со всего мира получат возможность пообщаться, обменяться опытом и мнениями, договориться о сотрудничестве. Спортсмены смогут задать вопросы президентам организаций», — заявил Кремлёв RT.

Ранее Кремлёв сообщил, что в Москве будет открыт международный Зал славы бокса.