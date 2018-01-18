Легкоатлетка Клишина пропустит зимний сезон

Старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров сообщил, что прыгунья в длину Дарья Клишина намерена пропустить зимний легкоатлетический сезон.

«Я получил от Даши индивидуальный план, в котором выступления на зимних стартах не значатся. Она будет целенаправленно готовиться к летнему сезону», — приводит слова Назарова ТАСС.

В прошлом летнем сезоне Клишина стала серебряным призёром чемпионата мира 2017 года в Лондоне с результатом 7 метров. Лучшим её результатом на этапах Бриллиантовой лиги стал прыжок на 6,75 метра и второе место на соревнованиях в Осло.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене показала лучший результат сезона на турнире в Москве.