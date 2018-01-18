Российский боксёр Липинец получил травму, и его бой против Гарсии отложен

Чемпион мира в полусреднем весе по версии Международной боксёрской федерации (IBF) Сергей Липинец получил травму, и его бой против американца Мигеля Анхеля Гарсии, запланированный на 10 февраля, отложен.

«Сергей очень расстроен, он умолял меня не отменять бой. Но это не моё решение, я тут ничего не мог сделать. Но, как человек, который отвечает за карьеру Сергея, я доволен, что бой отложен. Какой бы ни была новая дата поединка, мы будем готовы, ничто нас не остановит», — приводит BoxingScene слова представителя россиянина Алекса Вайсфельда.

По его словам, на восстановление от полученной травмы руки Липинцу потребуется минимум три-четыре недели.

Ранее сообщалось, что WBC назвал дату повторного поединка Головкина и Альвареса.