WBC назвал дату повторного поединка Головкина и Альвареса

Всемирный боксёрский совет (WBC) объявил дату проведения повторного боя между казахстанским боксёром Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом.

Реванш состоится 5 мая 2018 года. Место проведения боя будет объявлено позже.

Первый поединок между Головкиным и Альваресом, проходивший 17 сентября в Лас-Вегасе, завершился ничьей.

Ранее сообщалось, что Головкин признан WBC лучшим боксёром 2017 года.