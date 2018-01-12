WBC назвал дату повторного поединка Головкина и Альвареса

Короткая ссылка
Всемирный боксёрский совет (WBC) объявил дату проведения повторного боя между казахстанским боксёром Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом.

Реванш состоится 5 мая 2018 года. Место проведения боя будет объявлено позже.

Первый поединок между Головкиным и Альваресом, проходивший 17 сентября в Лас-Вегасе, завершился ничьей.

Ранее сообщалось, что Головкин признан WBC лучшим боксёром 2017 года.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Бокс/ММА
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119