WBC назвал дату повторного поединка Головкина и Альвареса
Всемирный боксёрский совет (WBC) объявил дату проведения повторного боя между казахстанским боксёром Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом.
Реванш состоится 5 мая 2018 года. Место проведения боя будет объявлено позже.
#GGGCanelo2 on May 5, location TBA!— World Boxing Council (@WBCBoxing) 12 января 2018 г.
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What are your thoughts?#WBC#Boxing#Greenbelt
Design Credit @heczarpic.twitter.com/542W2v3Q03
Первый поединок между Головкиным и Альваресом, проходивший 17 сентября в Лас-Вегасе, завершился ничьей.
Ранее сообщалось, что Головкин признан WBC лучшим боксёром 2017 года.
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