Казахстанец Головкин признан WBC лучшим боксёром 2017 года

Казахстанец Геннадий Головкин признан лучшим боксёром 2017 года по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В отчётном году чемпион мира в среднем весе по четырём версиям Головкин провёл два боя. В марте он победил американца Дэниела Джейкобса, а в сентябре его поединок с мексиканцем Саулем Альваресом завершился вничью. Этот бой был признан WBC лучшим в 2017 году.

Событием года стал бой между американским боксёром Флойдом Мейвезером-младшим и ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.

Выступлением года WBC назвал победу американца Деонтея Уайлдера нокаутом в первом раунде над канадцем Бермейном Стиверном.

Нокаутом года стал удар тайского боксёра Срисакета Сор Рунгвисаи в титульном бою с никарагуанским спортсменом Романом Гонсалесом во втором наилегчайшем весе. В двух поединках 2017 года Сор Рунгвисаи праздновал победу, в матче-реванше он нокаутировал соперника в четвёртом раунде.

Ранее сообщалось, что бой-реванш Головкин — Альварес может состояться 5 мая.