Шарапова: я довольна тем, насколько агрессивно действовала

Россиянка Мария Шарапова поделилась впечатлениями от победы над латвийкой Анастасией Севастовой в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису.

«Она никогда не сдаётся. Я довольна тем, насколько агрессивно действовала. Я хорошо играла у сетки, выигрывала мячи, выполняя удары с лёта. Я работала над этими компонентами игры, сумела добиться прогресса. Во втором сете возникли небольшие сложности, но я их преодолела. Я победила в двух партиях, что мне не всегда удавалось в прошлом году», — приводит слова Шараповой пресс-служба турнира.

Она отметила, что гораздо комфортнее себя чувствует у сетки, и её игра стала разнообразнее.

«Думаю, я прибавила за эти годы. Считаю, что какие-то базовые вещи после возвращения на корт ещё можно улучшить. Я могу проводить параллели весь день, но это навряд ли принесёт мне пользу», — добавила россиянка.

Ранее сообщалось, что Анжелика Кербер стала соперницей Шараповой в третьем круге Australian Open.