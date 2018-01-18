Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Анахаймом»

Клуб «Питтсбург Пингвинз» потерпел выездное поражение от «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.

«Питтсбург» вышел вперёд на 18-й минуте матча благодаря шайбе Евгения Малкина, ставшей для россиянина 20-й в нынешнем сезоне.

Во втором периоде «Анахайм» забросил четыре безответные шайбы в ворота гостей. Голы на свой счёт записали Рикард Ракелль, Адам Хенрик, Крис Вагнер и Ондржей Каше.

В третьей 20-минутке Фил Кессел и Джейк Гюнцель смогли сократить отставание «Питтсбурга», но точку в матче на последних секундах поставил Хампус Линдхольм.

Ранее сообщалось, что голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист стал рекордсменом НХЛ.