Шайба Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ с «Анахаймом»
Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев.
«Питтсбург» вышел вперёд на 18-й минуте матча благодаря шайбе Евгения Малкина, ставшей для россиянина 20-й в нынешнем сезоне.
Во втором периоде «Анахайм» забросил четыре безответные шайбы в ворота гостей. Голы на свой счёт записали Рикард Ракелль, Адам Хенрик, Крис Вагнер и Ондржей Каше.
В третьей 20-минутке Фил Кессел и Джейк Гюнцель смогли сократить отставание «Питтсбурга», но точку в матче на последних секундах поставил Хампус Линдхольм.
Like @malkin71_ once said: "I am score." pic.twitter.com/nnnfwgOvLF— NHL (@NHL) 18 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист стал рекордсменом НХЛ.