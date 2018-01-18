«Челси» обыграл «Норвич» и вышел в 1/16 финала Кубка Англии по футболу

Лондонский «Челси» на своём поле победил «Норвич Сити» в переигровке 1/32 финала Кубка Англии по футболу.

Основное время встречи завершилось вничью — 1:1.

На гол нападающего «Челси» Миши Батшуайи гости ответили точным ударом Джамаля Льюиса на 94-й минуте матча.

Два дополнительных тайма не выявили победителя. Последние минуты встречи футболисты «Челси» доигрывали вдевятером — на 117-й минуте вторую жёлтую карточку от арбитра получил Педро, а на 121-й был удалён Альваро Мората.

В серии пенальти игроки «Челси» не допустили промахов и со счётом 5:3 пробились в следующую стадию турнира, где их соперниками станут представители «Ньюкасл Юнайтед».

Ранее сообщалось, что «Барселона» уступила «Эспаньолу» в первом матче четвертьфинала Кубка Испании.