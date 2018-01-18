Лидер «Дакара» в классе грузовиков Вильягра оштрафован, отрыв от Николаева сократился до минуты

Лидер зачёта грузовиков ралли-марафона «Дакар» 2018 года Федерико Вильягра получил 15-минутный штраф от организаторов гонки.

Аргентинец оштрафован за то, что на его грузовике оказался порван один из ограничительных ремней на подвеске, которые устанавливаются для проверки соответствия хода подвески техническому регламенту соревнований.

Теперь, за три этапа до финиша, преимущество Вильягры над гонщиком «КамАЗ-мастера» Эдуардом Николаевым составляет 1 минуту 7 секунд.

Ранее сообщалось, что Николаев стал седьмым на 11-м этапе «Дакара» и упустил лидерство в общем зачёте.